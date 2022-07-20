Activision Steam'e resmen geri döndü

Activision resmi olaram Steam'de yerini aldı. Bu kararın diğer uzun vadeli olasılığı, Microsoft'un bu yılın Ocak ayında açıklanan endüstriyi değiştiren bir anlaşam olan Activision Blizzard'ı satın almasının ardından şirket için planlarına bağlı. Yani, Microsoft'un Halo Infinite gibi amiral gemisi oyunlarını Steam'de mevcut olduğu gerçeği göz önüne alındığında, oyuncuların Blizzard'ın oyunlarını gelecekte de Steam'de bulma olasılığı var.

ACTIVISION STEAM'E GERİ DÖNDÜ

World of Warcraft veya Diablo'yu birinin Steam hesabı üzerinden oynamak sadece birkaç yıl önce tuhaf görünebilirdi, ancak Activision tarafından satın alma ışığında gerçekleştirilen son eylemler, Microsoft'un Battle.net'da Activision Blizzard'ın geçmişte olduğu gibi oyun münhasırlığı fikriyle evli olmayabileceğini gösteriyor.

Activision'ın resmi olarak Steam'e geri dönmesiyle beraber Battle.net'te yer aldığı diğer oyunların da Steam'e geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Başta Call of Duty Warzone gibi birçok oyunun Steam'e geri dönmesi oyuncular tarafından merak ediliyor.