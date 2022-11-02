AB, Microsoft'un Activision satın alımına soruşturma başlatacak

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un 68.7 milyar dolara satın almayı planladığı video oyun şirketi Activsion Blizzard, bir engele daha takıldı. Avrupa Komisyonu, AB'nin antitröst uygulayıcılarına uymaması nedeniyle soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

Avrupa Komisyonu, teknoloji devinin düzenleyicilerin endişelerini yatıştırmak için çare bulmayı reddetmesinin ardından Mirosoft'un yaklaşık 70 milyar dolarlık Activision Blizzard satın almasıyla ilgili soruşturma başlatacak.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN MICROSOFT'A SORUŞTURMA

Antitröst uygulayıcılarının Microsoft'a AB'nin rekabet departmanının Activision Blizzard anlaşamsı hakkında daha iyi hissetmesini sağlayabilecek resmi taahhütler sunması için dün gece için bir son tarih verdiğini ve Microsoft'un bunu yapmamaya karar verdiği bildirildi.

İngiltere'deki düzenleyiciler gibi, AB'nin rekabet departmanı da Microsoft'un Call of Duty'yi Xbox'a özel bir seri haline getirebileceğinden endişe duyuyor ve eğer serinin yayıncısına sahipse, rekabet karşıtı olarak görülebilir. Bununla birlikte, Xbox patronu Phil Spencer, PlayStation konsolları üretilmeye devam ettikçe serinin PlayStation'da konsol yapmaya devam edeceği bildirildi.

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