Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'den şaşırtan açıklama - Haberler
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Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'den şaşırtan açıklama

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray tribünlerine

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İbrahim Akdağ, Galatasaray stadında oyundan çıkarken yaptığı "6" işaretinin manasını açıkladı. İbrahim, "Hakem 6 dakika uzatmayacak mı? Anlamında yaptım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'la1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Mohamed'in 85'te attığı golle puanı kurtardı.

Galatasaray tribünlerine '6' işareti yapan İbrahim'den şaşırtan açıklama

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İbrahim, son anlarda oyundan alındı. Kenara gelen Akdağ tribünlere doğru, "6" işareti yaptı.

Galatasaray tribünlerine '6' işareti yapan İbrahim'den şaşırtan açıklama

İbrahim'in hareketinden sonra Galatasaray'ın yeni transferi Semih Kaya kulübeden fırladı. İkili arasında gerginlik çıktı. İbrahim güvenlikler eşliğinde koridora yöneldi.

Galatasaray tribünlerine '6' işareti yapan İbrahim'den şaşırtan açıklama

TV100'e açıklama yapan İbrahim Akdağ, "Galatasaraylı taraftarlar yavaş çıkmama tepki gösterdi. 6 dakika uzamayacak mı zaten diyerek 6 işareti yaptım. Kayserispor formasını terletiyorum. Gönderme yapmak aklımın ucundan geçmedi. Böyle bir saygısızlık yapmam. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, İbrahim Akdağ, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Haberler

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