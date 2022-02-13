Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'den şaşırtan açıklama
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Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İbrahim Akdağ, Galatasaray stadında oyundan çıkarken yaptığı "6" işaretinin manasını açıkladı. İbrahim, "Hakem 6 dakika uzatmayacak mı? Anlamında yaptım" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'la1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Mohamed'in 85'te attığı golle puanı kurtardı.
Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İbrahim, son anlarda oyundan alındı. Kenara gelen Akdağ tribünlere doğru, "6" işareti yaptı.
İbrahim'in hareketinden sonra Galatasaray'ın yeni transferi Semih Kaya kulübeden fırladı. İkili arasında gerginlik çıktı. İbrahim güvenlikler eşliğinde koridora yöneldi.
TV100'e açıklama yapan İbrahim Akdağ, "Galatasaraylı taraftarlar yavaş çıkmama tepki gösterdi. 6 dakika uzamayacak mı zaten diyerek 6 işareti yaptım. Kayserispor formasını terletiyorum. Gönderme yapmak aklımın ucundan geçmedi. Böyle bir saygısızlık yapmam. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" dedi.