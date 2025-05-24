Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? 2025 Yenikapı Galatasaray kutlaması biletleri ne kadar?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından gözler bu büyük başarının kutlanacağı törene çevrildi. Sarı-kırmızılı kulübün taraftarları ve futbolseverler, "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak, hangi tarihte düzenlenecek?" sorularının yanıtını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Peki, 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması biletleri ne kadar? İşte, detaylar…

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Galatasaray, 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunu zirvede tamamlayarak tarihindeki 25. şampiyonluğunu ilan etti. Beşinci yıldızı kazanarak Türk futbolunda bir ilke imza atan sarı-kırmızılı ekip, bu büyük başarıyı 25 Mayıs 2025 Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek dev organizasyonla kutlayacak.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak

Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu, İstanbul'un en büyük açık hava etkinlik alanlarından biri olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda taraftarlarla birlikte yaşanacak. Organizasyon, sadece bir kutlama değil; konserler, ışık gösterileri ve sürpriz sanatçı performanslarıyla tam anlamıyla bir festivale dönüşecek.

2025 Yenikapı Galatasaray kutlaması biletleri ne kadar

YENİKAPI GALATASARAY KUTLAMASI BİLETLERİ NE KADAR? (2025 ŞAMPİYONLUK)

Kutlamaların günü boyunca binlerce Galatasaray taraftarının Yenikapı'ya akın etmesi bekleniyor. Etkinlik alanına girişler GS Plus uygulaması üzerinden yapılan kayıtlarla sağlanacak. Standart katılım ücretsiz olacak, ancak VIP alanlar için özel biletler satışa sunulmuş durumda.