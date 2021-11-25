Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi

Aslan, Avrupa'da fırtınalar estirmeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

GALATASARAY GOL OLUP YAĞDI

Karşılaşmaya müthiş başlayan Galatasaray, 12. dakikada Cicaldau'nun golüyle öne geçti. Temsilcimiz her geçen dakika Fransız kalesinde baskıyı artırırken 30. dakikada Caleta-Car kendi kalesine topu yolladı. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda da Aslan şov yapmaya devam etti. 64. dakikada Feghouli farkı artırırken bu gole 69. dakikada Milik cevap verdi. Mücadelenin son dakikaları nefes keserken 83. dakikada Babel farkı 3'e çıkardı. Fransız temsilcisi bu gole 85. dakikada Milik'le karşılık verdi. Mücadelede başka gol çıkmayınca Galatasaray karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY, NASIL LİDER ÇIKAR?

Galatasaray, Lazio deplasmanında tüm tek farklı gollü mağlubiyetlerde, beraberlikte ve galibiyette grubu lider olarak tamamlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

Dakika 84: De La Fuente'nin sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı top Nelsson'dan sekti. Bu topu önünde bulan Milik, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Dakika 82: Marcao'nun ceza sahasına doğru gönderdiği topla sol çaprazda buluşan Babel, uzak köşeye çok şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

Dakika 68: Penaltı atışını Milik kullandı. Muslera sağına çok iyi uzanıp topu çeldi. Ancak seken topa Milik bir kez daha dokundu ve topu ağlara gönderdi.

Dakika 63: Kerem, orta alanda Saliba'ya baskı yaptı. Saliba'dan seken topu Diagne bekletmeden Kerem'in önüne yuvarladı. Topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerem, topu arka direğe çıkarttı. Bomboş durumda topla buluşan Feghouli, fileleri havalandırdı.

Dakika 46: Milik'in pasıyla sağ çaprazdan savunmanın arkasına sarkan Dieng, Muslera'dan sıyrıldı. Dar açıdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

İLK YARI

Dakika 41: Guendouzi'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dieng, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Top üst direkten döndü.

Dakika 30: Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Berkan, Kerem'i gördü. Ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Kerem, sağ çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlenen Cicaldau'yu topla buluşturdu. Topla birlikte kale sahasının sağ çaprazına doğru sokulan Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top savunmaya çarpıp ağlara gitti.

Dakika 22: Sağ kanattan Lirola'nın ortasında ön direkte Dieng kafayı vurdu. Uzak köşeye giden topu Muslera sağına çok iyi uzanarak kontrol etti.

Dakika 12: Marsilya savunması pasla çıkmak isterken Cicaldau araya girdi. Seken topla buluşan Feghouli topu savunmanın arkasına sarkan Cicaldau'ya aktardı. Ceza sahası yayının sağından içeriye giren Cicaldau kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Dakika 10: Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta hareketlenen Van Aanholt topu ters kanada aktardı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Feghouli'nin ortasında Diagne ön direkte topa dokundu. Top direkten döndü.

Dakika 4: Taylan'a pres yaparak topu kazanan Dieng, topla beraber ceza sahasına doğru yönelmek istedi. Muslera tam zamanında kalesini terkederek araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

Dakika 2: Feghouli sağ çapraza doğru koşu atan Kerem'e doğru pasını verdi. Kerem bu topa doğru hareketlendi ama topu kontrol etmeyi başaramadı. Aut.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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