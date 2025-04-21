Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maç programı 2025!

Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip maçlar öncesinde Galatasaray maçı ne zaman sorusuna net yanıtlar aranıyor. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir fikstüre sahip olan Galatasaray'ın yaklaşan maç tarihleri belli oldu. Futbolseverlerin gözlerini çevirdiği "Galatasaray maçı ne zaman" sorusu, hem takımın güncel durumunu hem de taraftarların destek planlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman?

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak.

GALATASARAY MAÇ PROGRAMI

Sonrasında, 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak Eyüpspor Galatasaray maçı bulunuyor. Bu karşılaşma deplasmanda gerçekleşecek.

Ardından, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir diğer mücadele 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü Galatasaray Sivasspor karşılaşması olacak. Bu maç, sarı-kırmızılıların evinde taraftarının desteğiyle oynayacağı önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Sezonun kritik virajlarından biri olan Trabzonspor Galatasaray maçı ise 11 Mayıs 2025 Pazar günü yapılacak.

GALATASARAY'IN DURUMU

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Galatasaray, çeyrek finalde eşleştiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Galatasaray'ın bulunduğu C Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle lider tamamlayan Konya temsilcisi ise çeyrek finalde Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0'la geçti.

Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Kazanan ekip, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Elias Jelert'in yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.