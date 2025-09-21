Galatasaray Konyaspor ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Maç heyecanını canlı izlemek isteyenler için detaylar da belli oldu. 22 Eylül 2025 Pazartesi günü oynanacak müsabaka, Bein Sports 1 ekranlarından futbolseverlere ulaşacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma şifresiz mi sorusu da sıkça gündeme gelirken, yayıncı bilgileriyle birlikte tüm detaylar netleşmiş durumda. Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. 22 Eylül 2025 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

YAYIN FREKANSI VE PLATFORMLAR

Karşılaşmayı Bein Sports 1 üzerinden izlemek mümkün olacak. Kanal, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak takip edilebilecek.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak bu kritik maç, İstanbul'daki RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN GOL PERFORMANSI

Süper Lig'de sezona etkili bir giriş yapan Galatasaray, oynadığı 5 maçta toplam 15 gol kaydetti. Bu süreçte yalnızca Çaykur Rizespor karşılaşmasında 1 gol yiyen sarı-kırmızılılar, hem hücumda hem de savunmada dikkat çekici bir performans sergiledi.

RAMS PARK'TAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 20 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. 17 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 52 gol atarken yalnızca 16 gol yedi. Bu istatistik, RAMS Park'ın Galatasaray için adeta bir kale olduğunu gösteriyor.

ICARDI'NİN ETKİLİ PERFORMANSI

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, bu sezon ligde forma giydiği 4 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Toplam 137 dakika sahada kalan Icardi, ortalama her 45 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

TAKIMLARIN LİG TARİHİ KARŞILAŞMALARI

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 35 kez galip gelirken, yeşil-beyazlılar yalnızca 5 galibiyet elde etti. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın toplam 92 golüne karşılık, Konyaspor 32 gol kaydetti.

İSTANBUL'DA KONYASPOR'A KARŞI YENİLGİ YOK

Galatasaray, Konyaspor ile İstanbul'da oynadığı 24 lig maçında hiç yenilgi yaşamadı. Bu karşılaşmalarda 20 kez galip gelen sarı-kırmızılılar, 4 maçta ise beraberlik aldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 55, Konyaspor ise 16 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYET

İki takım arasındaki en farklı skor, 2007-2008 sezonunda seyircisiz oynanan maçta alındı. Galatasaray, Konyaspor'u 6-0 mağlup ederek tarihe geçti. Yeşil-beyazlı ekibin 5 galibiyetinden biri 4-3, biri 2-0, diğerleri ise 1-0 ve 2-1'lik skorlarla geldi.

GALATASARAY MUHTEMEL 11:

Galatasaray XI : Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.