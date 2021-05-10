Galatasaray kafilesi Denizli'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray kafilesi Denizli'de

Galatasaray kafilesi Denizli'de
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray kafilesi Denizli'ye ulaştı.

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray kafilesi Denizli'ye ulaştı.

İstanbul'dan özel uçakla kente gelen Galatasaray kafilesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taraftarların alınmadığı havalimanından ayrılarak Pamukkale ilçesindeki kalacakları otele geçti.

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 20.30'da oynanacak Yukatel Denizlispor-Galatasaray karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Sakatlıkları bulunan Falcao ve Emre Taşdemir'in bulunmadığı kadroda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Mustafa Muhammed'in durumu yarın belli olacak
Mustafa Muhammed'in durumu yarın belli olacak
Galatasaray'da Falcao, Denizlispor maçında yok!
Galatasaray'da Falcao, Denizlispor maçında yok!
Mostafa Mohamed, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak
Mostafa Mohamed, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özcan Deniz İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Mesut Özil Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray kafilesi Denizli'de - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 19:45:08. #1.15#

title