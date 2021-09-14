Galatasaray'ın yeni formasının tasarımına ve fiyatına taraftarlardan tepki yağıyor

Galatasaray, resmi Twitter adresinden üçüncü formasını tanıttı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan paylaşımda, "Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır" notunu düştü.

"BU ÜLKENİN GERÇEKLERİ VAR"

Galatasaray taraftar forumlarında ve Twitter'da formanın tasarımı ve fiyatı tartışma konusu oldu. Ağır eleştiriler yöneltildi.

İşte o tepkiler:

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