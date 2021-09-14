Galatasaray'ın yeni formasının tasarımına ve fiyatına taraftarlardan tepki yağıyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman, alternatif ve kaleci formaları belli oldu. Galatasaray'da formaların fiyatı 399.9 TL olarak belirlendi. Tanıtılan üçüncü forma tasarım olarak beğenilmedi, fiyatına tepki gösterildi. Ayrıca forma tanıtım organizasyonlarının amatör şekilde yapıldığına dair eleştiriler yöneltildi.
Galatasaray, resmi Twitter adresinden üçüncü formasını tanıttı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan paylaşımda, "Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır" notunu düştü.
"BU ÜLKENİN GERÇEKLERİ VAR"
Galatasaray taraftar forumlarında ve Twitter'da formanın tasarımı ve fiyatı tartışma konusu oldu. Ağır eleştiriler yöneltildi.
İşte o tepkiler:
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