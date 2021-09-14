Galatasaray'ın yeni formasının tasarımına ve fiyatına taraftarlardan tepki yağıyor - Haberler Spor
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Galatasaray'ın yeni formasının tasarımına ve fiyatına taraftarlardan tepki yağıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman, alternatif ve kaleci formaları belli oldu. Galatasaray'da formaların fiyatı 399.9 TL olarak belirlendi. Tanıtılan üçüncü forma tasarım olarak beğenilmedi, fiyatına tepki gösterildi. Ayrıca forma tanıtım organizasyonlarının amatör şekilde yapıldığına dair eleştiriler yöneltildi.

Galatasaray, resmi Twitter adresinden üçüncü formasını tanıttı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan paylaşımda, "Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır" notunu düştü.

Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve fiyatı taraftarın tepkisini çekti

"BU ÜLKENİN GERÇEKLERİ VAR"

Galatasaray taraftar forumlarında ve Twitter'da formanın tasarımı ve fiyatı tartışma konusu oldu. Ağır eleştiriler yöneltildi.

İşte o tepkiler:

Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini çekti

Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini çekti

Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini çekti

Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini çekti

Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini çekti

Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini çekti

Galatasaray'ın yeni formasının tasarımına ve fiyatına taraftarlardan tepki yağıyor
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (1)
Uğur Duran:Fiyat 400 bence çok anormal bir fiyat değil ama formada ben tasarım falan göremedim. Beyaz Tişötün üzerine logoları basıp sunmuşlar. estetik zaten yok
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Haber: Galatasaray'ın yeni formasının tasarımına ve fiyatına taraftarlardan tepki yağıyor - Haberler Spor
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