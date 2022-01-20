Galatasaray'ın stadı karıştı! Burak Elmas'ın locasını ablukaya aldılar, polis tribüne girdi

Kasımpaşa'ya kendi evinde 3-1 mağlup olan Galatasaray'da ortalık karıştı. Taraftar kazan kaldırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Burak Elmas'ın locasına yürümeye çalıştı. Şişe gibi maddeler atıldı. Polis tribünlere girdi.