Galatasaray'ın stadı karıştı! Burak Elmas'ın locasını ablukaya aldılar, polis tribüne girdi
Kasımpaşa'ya kendi evinde 3-1 mağlup olan Galatasaray'da ortalık karıştı. Taraftar kazan kaldırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Burak Elmas'ın locasına yürümeye çalıştı. Şişe gibi maddeler atıldı. Polis tribünlere girdi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Nef Stadı'nda Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Galatasaray'da taraftar sinirden küplere bindi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Portekizli futbol adamı Luis Campos ile maçı izleyen Burak Elmas'ın olduğu bölüme hareket etmek istedi.
ORTALIK KARIŞTI
Bazı taraftarlar Başkan Burak Elmas'ın locasına su şişesi fırlattı. Locaya hareket etmek isteyen taraftarlara polis müdahale etti.
PROTESTO BİTMEDİ
Karşılaşmanın ilk düdüğünde başlayan protestolar, Galatasaray'ın öne geçtiği golle biraz olsun durakladı. Ancak Kasımpaşa'nın gollerinden sonra işler çığrından çıktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar maç bittikten sonra da stattan ayrılmadı.