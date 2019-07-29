Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen kimdir? 68. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Galatasaray'ın kurucusu olan Ali Sami Yen, 68. ölüm yıl dönümünde hasretle anılıyor. 29 Temmuz 1951 yılında hayata gözlerini yuman Ali Sami Yen, bugün mezarı başında sevenleri tarafından anılacak. Peki 20 Ekim 1905 tarihinde kurulan Galatasaray Spor Kulübü'nün özlemle andığı kurucusu Ali Sami Yen kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

ALİ SAMİ YEN KİMDİR?

Ali Sami Yen, 20 Mayıs 1886'da İstanbul'un Kandilli semtinde doğdu. Ali Sami Bey, Yen soyadını sonradan aldı. Edebiyat camiasının ünlü isimlerinden olan Şemseddin Sami'nin oğlu olan Ali Sami Yen, "Yen" soyadını doğumundan sonra soyadı kanunu ile birlikte aldı.

Galatasaray Lisesi'nde öğrencilik yaptığı yıllarda futbol ile içli dışlı olan Ali Sami, sekiz arkadaşı ile birlikte Sarı Kırmızı renklerindeki Galatasaray Spor Kulübü'nü kurdu. Kulübün bir numaralı kurucu ismi olarak da yine kulüpteki yerini aldı. 1905'de kurulan Galatasaray Kulübü'nün tam kurulma tarihi 20 Ekim 1905'dir. Takımında 1 sicil numarası ile kayıtlı olan ilk üyesi de kendisi oldu. Aynı zamanda da Galatasaray takımının ilk başkanıdır ve oynanan ilk maçta da yine kaptanlık görevini kendisi üstlendi. 1906 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirerek okuldan mezun oldu.

GALATASARAY MÜZESİ'NİN KURUCUDUR

Türkiye'nin ilk spor müzesi olma özelliğine sahip olan Galatasaray Müzesi'nin de kurucusu yine kendisidir. Bu müze 1911 senesinde Kalamış'ta kuruldu ancak mütareke yıllarında kulüp binasına taşındı.

1924 PARİS OLİMPİYATLARINDA KAFİLEYE LİDERLİK ETTİ

Ali Sami Yen, kurulduğu 1905 senesinden itibaren on üç sene boyunca ve 1925 senesinde de bir sene süre ile Galatasaray Başkanlığı yaptı. Spor alanında Türkiye'de birçok iş yaptı. Bunlardan birisi de Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ismindeki Türk Spor Örgütü'dür. Burayı Burhan Felek ve Yusuf Ziya Öniş ile birlikte kurdu. Kuruluşundan sonra burada da bir süre başkanlık görevinde bulundu. Sadece futbol için değil Türkiye'nin dünyada spor alanında isminin duyurulmasında da katkıları bulundu ve 1924 Paris olimpiyatlarında kafileye liderlik etti. Beş yıl süre ile de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı olarak görev aldı.

Futbolculuk ve başkanlık kariyerleri dışında 1905 senesinde Moda ile Karşıyaka arasında oynanan maçta hakemlik görevinde bulundu. Bazı kaynaklarca bu hakemlik görevinin Türkiye'deki ilk hakemlik olması ihtimali vardır.

TÜRK MİLLİ TAKIMI'NIN İLK TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Milli Takım'ın Romanya ile yaptığı uluslararası karşılaşmada Türk Milli Takımı'nın teknik adamı olarak da Ali Sami Yen ismi geçmektedir. Bu özelliği ile Türk Milli Takımı'nın da ilk teknik direktörüdür. Bu özellikleri ile Türk spor tarihinde önemli isimlerin başında yer aldığı kolayca söylenebilir.

29 Haziran 1927'de "Futbolun Kitabı" isimli bir eser yayınladı. Bu eserde Türkiye futbolunu bilimsel olarak ele aldı ve ayrıntılarıyla kayda geçirdi.

29 Temmuz 1951 tarihinde henüz elli yedi yaşında iken hayata gözlerini yumdu. Feriköy Mezargahı'na defnedildi.

Galatasaray'ın kurucusu olarak Ali Sami Yen'in ismi yaşatılmak gayesi ile 1964 tarihinde Galatasaray'ın Mecidiyeköy'de bulunan stadyumuna Ali Sami Yen ismi verilerek Ali Sami Yen Stadyumu ismiyle kullanıma açıldı. Ali Sami Yen, Türk futbolunda ismi önemli olduğu için ismi sadece stadyumlara değil daha pek çok park cadde ve muhitlere verilerek yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Ali Sami Yen evli idi fakat bu evlilikten hiç çocuk sahibi olamadılar.