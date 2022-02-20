Galatasaray'ın eski futbolcusundan olay gol sevinci! Sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu
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Samsunspor'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin'in, Denizlispor maçında attığı gol sonrası yaptığı Ronaldo sevinci sosyal medyada gündem oldu. Samsunspor'un 5-0 kazandığı mücadelede hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vuran Öztekin'le ilgili binlerce paylaşım yapıldı.
Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Denizlispor'u 5-0 yendi. Karadeniz ekibinde Yasin Öztekin gol sevinciyle gündeme otururken attığı 3 golle maça damga vurdu.
YASİN ÖZTEKİN'LE İLGİLİ BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI
Samsunspor'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin, Denizlispor ağlarına 3 gol bıraktı. Kendisinin 3, takımının ise 5. golünü attıktan sonraki gol sevinci ise sosyal medyada gündeme oturdu. Fileleri havalandırdıktan sonra Ronaldo ile özdeşleşen sevinci yapan deneyimli futbolcu için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.
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