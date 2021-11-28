Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatının ardından siyaset, spor ve iş dünyasından peş peşe paylaşımlar
Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz'den acı haber geldi. Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı kaybın ardından spor, siyaset ve iş dünyasında peş peşe paylaşımlar geldi.
Galatasaray'ın 37'nci başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşındaki hayatını kaybetti. Acı kaybın ardından spor camiası, siyaset ve iş dünyasından duygu dolu paylaşımlar geldi.
İşte yapılan paylaşımlar;
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Daima beyefendi kişiliğiyle hatırlayacağım merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır sağlık sorunları sebebiyle uzun süredir tedavi görmekte olan Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
Petrol İşverenler Sendikası (PÜİS)'ten yapılan açıklamada, "Petrol sektörünün duayen isimlerinden, TABGİS eski başkanlarından, Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti. PÜİS Camiası olarak Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, TABGİS Başkanı ve Yönetimine başsağlığı dileriz." denildi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Lucas Podolski, "Sayın Mustafa Cengiz beyin vefatını büyük bir üzüntüyle duydum. Ailesine ve tüm Galatasaray camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." dedi.
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