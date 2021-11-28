Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefatının ardından siyaset, spor ve iş dünyasından peş peşe paylaşımlar

Galatasaray'ın 37'nci başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşındaki hayatını kaybetti. Acı kaybın ardından spor camiası, siyaset ve iş dünyasından duygu dolu paylaşımlar geldi.

İşte yapılan paylaşımlar;

BAKAN KASAPOĞLU: MEKANI CENNET OLSUN

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Daima beyefendi kişiliğiyle hatırlayacağım merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." dedi.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır sağlık sorunları sebebiyle uzun süredir tedavi görmekte olan Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

PÜİS'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Petrol İşverenler Sendikası (PÜİS)'ten yapılan açıklamada, "Petrol sektörünün duayen isimlerinden, TABGİS eski başkanlarından, Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz vefat etti. PÜİS Camiası olarak Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, TABGİS Başkanı ve Yönetimine başsağlığı dileriz." denildi.

PODOLSKİ BAŞKANI UNUTMADI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lucas Podolski, "Sayın Mustafa Cengiz beyin vefatını büyük bir üzüntüyle duydum. Ailesine ve tüm Galatasaray camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." dedi.

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