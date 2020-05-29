Galatasaray'dan Gaziantep FK'ye "geçmiş olsun" mesajı Galatasaray Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü personelinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü personelinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan kontroller sonucunda koronavirüs testi pozitif çıkan Gaziantep FK personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi. Kaynak: AA