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Galatasaray'dan Gaziantep FK'ye "geçmiş olsun" mesajı

Galatasaray Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü personelinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Gaziantep FK'ye
29.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:43

Galatasaray Kulübü, Gaziantep Futbol Kulübü personelinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan kontroller sonucunda koronavirüs testi pozitif çıkan Gaziantep FK personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

Kaynak: AA

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