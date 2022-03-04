Galatasaray'dan dev paket, Barcelona maçı da içinde! Fiyatı gören taraftarlar stadyuma akın edecek

Galatasaray, 400 ile 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla "6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi"ni satışa sundu. Kombine sahipleri için bilet alımı başlarken, 6 maç için biçilen fiyatları uygun bulan birçok taraftar genel satışa çıkmasıyla birlikte paketi satın alacaklarını ifade etti.

"KALAN MAÇLAR BİZİM OLUYOR"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kalan maçlar bizim oluyor; takımımızın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ve Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29, 31, 33, 35, 37'nci haftalarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş , FC Barcelona, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarının biletleri "6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi" olarak satışa sunuluyor.

KOMBİNE SAHİPLERİ İÇİN SATIŞA ÇIKTI

4 Mart Cuma günü saat 14.00'te 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine; 5 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de ise sadece GS Logolu Passolig kartlarına satış yapılacaktır.

Paket fiyatları

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu yerleşim düzeni

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