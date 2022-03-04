Galatasaray'dan dev paket, Barcelona maçı da içinde! Fiyatı gören taraftarlar stadyuma akın edecek - Haberler

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Galatasaray'dan dev paket, Barcelona maçı da içinde! Fiyatı gören taraftarlar stadyuma akın edecek

Haberler.com - Spor
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Galatasaray, "6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi"nin satışa sunulduğunu resmi siteden açıkladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynayacak Beşiktaş, FC Barcelona, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarını kapsayan paketin fiyatını uygun bulan taraftarlar genel satışın başlamasını bekliyor.

Galatasaray, 400 ile 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla "6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi"ni satışa sundu. Kombine sahipleri için bilet alımı başlarken, 6 maç için biçilen fiyatları uygun bulan birçok taraftar genel satışa çıkmasıyla birlikte paketi satın alacaklarını ifade etti.

"KALAN MAÇLAR BİZİM OLUYOR"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kalan maçlar bizim oluyor; takımımızın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ve Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29, 31, 33, 35, 37'nci haftalarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş , FC Barcelona, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarının biletleri "6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi" olarak satışa sunuluyor.

KOMBİNE SAHİPLERİ İÇİN SATIŞA ÇIKTI

4 Mart Cuma günü saat 14.00'te 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine; 5 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de ise sadece GS Logolu Passolig kartlarına satış yapılacaktır.

Galatasaray'dan dev paket, Barcelona maçı da içinde! Fiyatı gören taraftarlar biletlere akın edecekPaket fiyatları

Galatasaray'dan dev paket, Barcelona maçı da içinde! Fiyatı gören taraftarlar biletlere akın edecekAli Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu yerleşim düzeni

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Barcelona, Süper Lig, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Yakında iban atarlar

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