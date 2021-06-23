Galatasaray'da yeni yönetim ilk toplantısını Galatasaray Lisesi'nde yaptı

Galatasaray Spor Kulübü'nün seçilmiş 90. yönetim kurulunun ilk toplantısı, Başkan Burak Elmas'ın başkanlığında Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün seçilmiş 90. yönetim kurulunun ilk toplantısı, Başkan Burak Elmas'ın başkanlığında Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, profesyonel bir kulüp sözcüsü belirleyeceklerini söyleyerek, "Kulüp sözcülüğünü bir profesyonel arkadaşımız ile birlikte sürdüreceğiz" dedi.

Galatasaray'da yeni yönetim ilk toplantısını Galatasaray Lisesi'nde yaptı. Görev iş bölümünün yapıldığı ve bazı yönetim kurulu kararların alındığı ilk toplantı sonrasında, Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü görevini alan Remzi Sanver, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Sözlerine devir teslim töreninden bahsederek başlayan Remzi Sanver, "Galatasaray Spor Kulübü, 19 Haziran 2021 tarihli Genel Kurulu'nda yeni yönetimini seçti. Yönetim kurulumuz, dün mazbatasını aldı ve devir teslim gerçekleşti. Bugün de ilk toplantımızı geleneklerimiz uyarınca sinesinden doğduğumuz Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirdik. Anayasamız olan ve harfiyen riayet etmekle mükellef olduğumuz tüzüğümüz çerçevesinde dün devir teslim gerçekleşti. Bu devir teslim tüzüğü uygulamayı aşan bir anlam ve değere sahipti. Geçtiğimiz dönem başkanımız Mustafa Cengiz, bir an evvel atlatmasını dilediğimiz sağlık sorunlarına rağmen lütfettiler ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte geldiler. Bize başarılar dilediler. Bize bu yolculuğumuz esnasında ihtiyacımız olduğu her anda telefonun ucunda olduğunu söylediler. Bu ifadelerin güçlü samimiyetini hissettik. Kendilerinin bu desteğinin naçiz şahsımıza değil ama; Galatasaray Spor Kulübü'nün kurumsal kimliğine olduğunun farkındayız ve müteşekkiriz. Biz de aynı samimiyetle kendisine ve çalışma arkadaşlarına Galatasaray'a bütün hizmetleri için teşekkür ettik. Her ihtiyacımız olduğunda birikimlerinden, tecrübelerinden yararlanacağımızı bildiğimiz söyledik. Geçmiş dönem başkanımız Mustafa Cengiz'e en iyi dileklerimizi, sağlık dileklerimizi sunduk. Bunu ifade etmeyi önemsiyorum; çünkü bir hususun altını çizeceğim. Galatasaray yönetim kurulunun, ilk toplantısını Galatasaray Lisesi'nde yapmış olması bir tesadüf değildir. Bunun çok güçlü bir sembolik anlamı vardır. Galatasaray Spor Kulübü'nün değerlerini Galatasaray Lisesi'nden aldığının ifadesidir. Bu mektebimizde, Galatasaray Lisesi'nde evlatlarımıza öğrettiğimiz ilk kavram, onların yaşadığı ilk duygu kardeşlik duygusudur. Böyle bir duygu ile burada yetişirler. Liseden kaynaklanan bu kardeşlik kavramı Galatasaray'ın tüm kurumlarına ve elbette Galatasaray Spor Kulübü'ne yansır. Dünkü devir teslim töreni, bunu güçlü bir şekilde hissettiğimiz anları bize yaşattı. Galatasaray'da görev devir tesliminin asında bayrak yarışı olduğunu, bir meşalenin elden ele yüceltilmesi olduğunu bir kere daha hatırladık. Buna katkı yapan bunu bize hatırlatan, emek veren herkese yönetim kurulu olarak şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Yönetim kurulundaki görev iş bölümü hakkında bilgi veren Sanver, "Tüzüklerimiz uyarınca yapmamız gereken bir görev iş bölümü vardı. Bunu gerçekleştirdik. Kulübümüzün İkinci Başkanlığına Ali Polat Bengiserp, Hukuk İşleri Başkan Yardımcılığına Rezan Epözdemir, Mali İşler Başkan Yardımcılığına Bikem Kanık getirildi. Genel Sekreterliğe Şükrü Köksal Ünlü, Muhasip Üyeliğe de Burçak Emre Zorlu getirildi. Bu arada bendeniz Remzi Sanver, Yönetim Kurulu Sözcülüğü görevini üstlendim" dedi.

"PROFESYONEL BİR KULÜP SÖZCÜSÜ BELİRLEYECEĞİZ"

Kulübün yeni iletişim politikası hakkında konuşan Remzi Sanver, "Bu noktada kulübümüz iletişimi ile ilgili bir hususun altını çizmek isterim. Galatasaray Spor Kulübü'nün basınla ve kamuoyu ile iletişiminin kurumsal, şeffaf, dürüst ve herkesle eşit mesafede olması esastır. Bu çerçevede göreve gelmeden önce de ifade ettiğimiz gibi profesyonel bir kulüp sözcüsü belirleyeceğiz. Kulüp sözcülüğünü bir profesyonel arkadaşımız ile birlikte sürdüreceğiz. Bu arkadaşımız, Galatasaray Spor Kulübü adına günlük meseleler konusunda kamuoyuna her türlü açıklama yapmak adına yetkili olacak. Yönetim kurulu adına açıklamaları yapmak için de yönetim kurulu üyelerinden bir tanesi görevlendirilecekti. Bu görev bana verildi. Galatasaray Spor Kulübü adına açıklamaları sadece kulüp sözcümüz ve yönetim kurulu sözcümüz yapacak. Elbette bunun istisnası Galatasaray Spor Kulübü'nü temsil eden, Galatasaray'ın değerlerini temessül eden başkanımızdır. Başkanımız tabiatıyla dilediği zaman dilediği açıklamayı yapar. Onun takdiri yönetim kurulumuzda değildir. Bununla birlikte başkanımızın az konuşan; ama konuştuğu zaman herkesin kulak vereceği bir profil çizme arzusunda olduğunu ifade edebilirim" şeklinde konuştu.

"BİREYSEL OLARAK AZ GÖRÜNÜR OLMA KARARI ALDIK"

İlk toplantı sonucunda alınan kararlardan bahseden Sanver, "Bireysel olarak az görünür olma kararını aldık. Daha ziyade hizmetimizle, icraatımızla görünür olmayı diliyoruz. Bu çerçevede aldığımız bir önemli karar da yönetim kurulu üyelerimizin, sadece konvansiyonel ortamlarda değil; ama sanal ortamlarda ve sosyal medyada az görünmeleri olacak. Bugün tüm yönetim kurulu üyeleri olarak hepimizin mutabakatla benimsediği sosyal medyada bulunma ya da bulunmama yönergesi oldu. Sosyal medya hesaplarımızı kapatmıyoruz; ama Galatasaray'ı ilgilendiren konularda artık bireysel olarak sosyal medyada olmayacağız. Bunun iletişimini Galatasaray'ın kurumsallığına; yani kulüp sözcümüze, yönetim kurulu sözcümüze, tabii ki başkanımıza ve Galatasaray'ın dijital hesaplarına bırakıyoruz. Yine bu kurumsallık çerçevesinde hepimizin mutabakatla aldığı karar doğrultusunda bir gizlilik taahhütnamesi imzalandı. Yönetim kurlu üyeleri olarak Galatasaray'ın bilgilerini kendimizde muhafaza edeceğimize, kimseyle paylaşmayacağımızı taahhüt ettik. Bugünün kararları bunlardır. Bu ilk toplantıdır. Daha ziyade geleneksel ve sembolik bir toplantıdır. Daha yapacak çok işimizin, alınacak çok kararımızın olduğunu farkındayız. Mazbatamızı aldığımızdan bu yana, hatta almadan evvel çalışmalarımıza başladık. Yeni gelişmeler oldukça sizi, bahsettiğim kanallar vasıtasıyla bilgilendireceğiz" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY GERÇEK BİR AİLEDİR"

Galatasaray'ın büyük bir aile olduğunu ve başarıların birlikten doğacağını dile getiren Remzi Sanver, "Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray camiası koskocaman bir ailedir. Her ailenin içinde zaman zaman gerginlikler de olur. Gerçekten aile olmak demek bunları rahatlıkla aşıp hayat yolunda yürümeyi bilmek demektir. Galatasaray bu manada gerçek bir ailedir. Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni Yönetim Kurulu olarak genel kurulumuzun amiri değil, onun verdiği görevleri yapmak üzere memur olduğumuz farkındayız. Dinleyen, anlamaya çalışan, eleştirilerden istifade eden ve hatalarımızdan ders çıkan bir yönetim anlayışıyla bu üç sene Galatasaray'a hizmet etme niyetindeyiz. Görev sürecine adayken 'Birlikte Çok Şey Başaracağız' demiştik. Buradaki birliktelik sadece yönetimimizle alakalı değildi. Bu birliktelik Galatasaray camiasıydı, Galatasaray'ın bütünüydü. Galatasaray'ın bütünü olarak, bir koca aile olarak Galatasarayımız için çok güzel şeyleri hep beraber yapacağımızı umuyorum. Yönetim kurulu toplantımızı bu ümitlerle sonlandırdık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı