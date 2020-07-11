Galatasaray'da Falcao ve Lemina, Ankara'da yok Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda, golcü Radamel Falcao ve Mario Lemina, kadroya dahil edilmedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürat çalışmalarıyla başlayan antrenmanda daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, sınırlı alanda pas çalışmaları yaptı. Taktik çalışmalarla devam eden idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızlılar, bugün saat 16.00'da Başkent'e giderek kampa girecek.Galatasaray'ın Ankaragücü müsabakası kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban."

Kaynak: DHA