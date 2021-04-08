Galatasaray'da erkek basketbol takımında bir oyuncu ve bir idari personelin Kovid-19 testi pozitif
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da erkek basketbol takımında bir oyuncu ve bir idari personelin Kovid-19 testi pozitif

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Galatasaray'da erkek basketbol takımında bir oyuncu ve bir idari personelin Kovid-19 testi pozitif

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı ile genç erkek basketbol takımı oyuncularına yapılan Kovid-19 testlerinde, bir oyuncu ve bir idari personelin pozitif çıktığını duyurdu.

Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir
Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir
Eski yöneticiler, Teknik Direktör Fatih Terim'e başkanlığa aday olması için baskı yapıyor
Eski yöneticiler, Teknik Direktör Fatih Terim'e başkanlığa aday olması için baskı yapıyor

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı ile genç erkek basketbol takımı oyuncularına yapılan Kovid-19 testlerinde, bir oyuncu ve bir idari personelin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray A Erkek ve Genç Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncu ve bir idari personel; Genç Erkek takımımızda ise altısı A Takımda oynama uygunluğu bulunan toplamda yedi oyuncu ve bir antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncu, teknik ve idari ekip için tedavi protokolleri ile kontrol sürecinin başlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'da erkek basketbol takımında bir oyuncu ve bir idari personelin Kovid-19 testi pozitif - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 22:32:42. #1.16#
title