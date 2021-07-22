Bir Aziz Yıldırım vakası da G.Saray'da ortaya çıktı! Eski başkanlar şimdilerde aynı kaderi paylaşıyor

Dün akşam yaşanan ağır PSV yenilgisinden sonra Galatasaray'da sular kaynadı. Eski Başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim hakkında kullandığı sözler yeniden gündeme taşındı. Cengiz adına açılan hashtage kısa süre içinde yorum yağarken, Mustafa Cengiz'in iyi bir başkanlık yaptığına ve Fatih Terim'le yaşadığı gerilimde haklı olduğuna dair yorumlar yazıldı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve Mustafa Cengiz'in aynı kaderi paylaştığı şeklinde de benzetme yapıldı.

Twitter'da Mustafa Cengiz adına açılan hashtage yorum yağdı. Eski başkan Cengiz'in, FFP engelini kaldırdığı ve finansal anlamda Galatasaray'ı bir nebze düzlüğe çıkarttığına dair yorumlar yapıldı. Fatih Terim ile ilgili kullandığı sözleri haklı bulanlar da vardı.

"KENDİSİNİ BAŞKAN ÜSTÜ GÖRÜYOR"

Mustafa Cengiz başkanlığının son günlerinde, "Fatih hoca kendisini başkan üstü görüyor. Burada ya başkan gider ya da hoca gider. Gelecek başkan da Fatih Terim'in dediğini yapacak. Çünkü kendisini başkan üstü görüyor.Galatasaray'da bu tercih, bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendi kendini test edecek. Galatasaray vefakar mı, Galatasaray'da aidiyet var mı, Galatasaray takdir mi eder nankör müdür teşekkür mü eder? Galatasaray kendi kendini test edecek.

'Fatih Terim büyüktür Galatasaray', 'Galatasaray kırmızı çizgimiz' Ya yönetim kim? Yönetim, genel kurulun seçtiği idare. Sen yönetim kuruluna hakaret ediyorsun, ey Fatih Terim! Ey adaylar siz Fatih'e mi yetki istiyorsunuz, bu kefaletleri üstünüze almayı mı?" diye konuşmuştu.

KÖTÜ SONUÇLARDAN SONRA AZİZ YILDIRIM PAYLAŞIMLARI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kulüpteki son günleri de sancılı geçmişti. Yıldırım da Mustafa Cengiz gibi sert ve ağır üslubu yüzünden taraftarla arası açılmış, istifası istenmişti. Mustafa Cengiz de görevinin son günlerinde adeta 'istenmeyen adam'dı. Fakat şu anda destekçileri artmış durumda.

Aziz Yıldırım, "Yarın buradan üzülerek gidersiniz, bakın söylüyorum. 20 sene bu kulübe hizmet ettim, ayıp oluyor" ifadeleri, Ali Koç döneminde yaşanan kötü sonuçlardan sonra sık sık sosyal medyada dolaşmıştı.

İşte sosyal medyadaki yorumlar: