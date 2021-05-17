Galatasaray'da başkan adaylarından Fatih Terim çağrısı

Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas, seçimler yapılana kadar futbol takımının yapılanmasıyla ilgili kararların Fatih Terim tarafından alınmasına yönelik çağrıda bulundu. Bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu kararı desteklerken ayrıca tüm başkan adaylarından seçimi kazanmaları durumunda, Fatih Terim ile yola devam edeceklerini belirten bir deklarasyona imza atmalarını istedi. Sarı-kırmızılıların diğer adayı Metin Öztürk de çağrıya destek verdi.

Galatasaray'da başkanlık seçimleri öncesi sözleşme krizi yaşanıyor. Fatih Terim, 2+3 yıllık mukavelesinin ilk kısmını doldurdu. Tecrübeli hoca ile şu anda yönetim değişeceği için kontrat yenilenmiyor. Bu durum karşısında harekete geçen başkan adayları Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Burak Elmas'ın Galatasaray yönetim kuruluna yaptığı çağrı şöyle:

"ACİL BİR EYLEM PLANI GEREKMEKTEDİR"

"2021 yılı olağan seçimli genel kurulumuzun, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ertelenmesi sonucu, Haziran ayı içinde tüzüğümüzün de öngördüğü gibi en kısa sürede yapılacağı aşikardır.Bugünden başlayarak, yeni yönetimin seçimi ve işe başlamasına kadar geçecek olan süre, özellikle futbol takımımızın sezon planlaması açısından hayati önem taşımaktadır. Mevcut oyuncu kontratlannin uzatılması, yenilenmesi ve/veya feshi ve 2021-2022 sezonuna yönelik takım planlaması adına yapılacak transfer görüşmeleri için acil bir eylem planı gerekmektedir.

"FATİH TERİM'İN REHBERLİĞİNDE ÇALIŞILMASI EN DOĞRU YOL"

Seçimlerin ertelenmesi, Galatasaray'ın yüksek menfaatlerini sekteye uğratmaya sebep olmamalı, ancak bir ortak akıl ve plan çerçevesinde hızla hareket edilmelidir. Dolayısıyla, seçimler yapılıp yeni yönetim işe başlayana kadar, futbol ile ilgili süreç ve alınacak kararlarda (her ne kadar mukavelesi 31 mayıs 2021 tarihinde sona erecek olsa da) mevcut teknik direktörümüz ve divan kurulu üyemiz Sn. Fatih Terim'in rehberliğinde çalışılması en doğru ve güvenilir yol olacaktır. Seçim takvim ve çalışmalarının, Galatasaray'ın yüksek menfaatlerinin ve başarısının önüne geçmemesi adına, yarın ki yönetim kurulu toplantısında konuyu ivedilikle değerlendirmenizi ve gerekli kararı almanızı öneriyorum."

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NDAN BİRLİK ÇAĞRISI

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da sosyal medyadan, "Galatasaraylılar olarak önümüzdeki zorlu süreçte birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyor ve bütün adaylara sesleniyorum" mesajıyla bir paylaşım yaptı. Hamamcıoğlu paylaşımında, "Seçimlerin Fatih Terim'in kontratının bitimi sonrası yapılacak olması nedeniyle; transfer ve kamp sürecinin kayıpsız geçmesi için bütün başkan adaylarını -kim kazanırsa kazansın- Fatih Terim ile yola devam edeceklerini ifade edileceği ortak bir deklarasyona imza atmaları yönünde çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

METİN ÖZTÜRK DE DESTEK VERDİ

Galatasaray da bir diğer başkan adayı Metin Öztürk de diğer adaylara destek vererek, "Diğer başkan adaylarının da Fatih Hocamızla ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.