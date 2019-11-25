Galatasaray - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:05

2019 – 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Haftasında Galatasaray - Club Brugge zorlu bir mücadele için karşı karşıya olacak. Muslera, Luyindama, Şener, Emre Akbaba, Andone ve Falcao dışında, Nzonzi sarı kart nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak. Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ve UEFA Şampiyonlar Ligi grupları haberimizde…

SAKATLIKLAR TAKIMI ZORLAYACAK

Şampiyonlar Ligi Galatasaray için zorlu geçiyor. Sarı kırmızılılar 4 maçta topladığı 1 puanla A Grubunda sonuncu sıradayken Brugge, 2 puanla 3. sırada bulunuyor. Kendi sahasında çıkacağı 5. maçında Galatasaray, Club Brugge ile mücadele edecek. Takım karşılaşmaya sakatlıklar nedeniyle Muslera, Luyindama, Şener, Emre Akbaba, Andone ve Falcao olmadan katılacak. Ayrıca sarı kart cezalısı Nzonzi de forma giyemeyecek.

GALATASARAY - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Eksik kadroyla çıkacağı Club Brugge karşılaşması, 26 Kasım Salı günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.

GALATASARAY - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 puanla son sıra bulunan sarı kırmızılıların en zorlu oyunu Club Brugge maçı, Salı akşamı beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.

GALATASARAY OLASI KADROSU

Yarın akşam oynanacak maçta Galatasaray'ın olası kadrosu, Muslera'nınson dakika karar değişikliği olursa şöyle: Muslera(Okan Kocuk), Marcao, Donk, Nagatomo, Mariano, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Babel, Adem Büyük ve Feghouli gibi görünüyor.

GALATASARAY - CLUB BRUGGE MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı 5. maçında Belçika'nın Club Brugge ekibine karşı top koşturacak. Karşılaşmayı ise Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A Grubu

PSG – 12 Puan

Real Madrid – 7 Puan

Club Brugge – 3 Puan

Galatasaray – 1 Puan

B Grubu

Bayern Münih – 12 Puan

Tottenham – 7 Puan

Kızılyıldız – 3 Puan

Olympiakos -1 Puan

C Grubu

Manchester City – 10 Puan

Şahtar Donetsk – 5 Puan

Dinamo Zagreb – 5 Puan

Atalanta – 1 Puan

D Grubu

Juventus – 10 Puan

Atletico Madrid – 7 Puan

Lokomotiv Moskova – 3 Puan

Leverkusen – 3 Puan

E Grubu

Liverpool – 9 Puan

Napoli – 8 Puan

Salzburg – 4 Puan

Genk – 1 Puan

F Grubu

Barcelona – 8 Puan

Borussia Dortmund – 7 Puan

İnter – 4 Puan

Slavia Prag- 2 Puan

G Grubu

RB Leibzig – 9 Puan

Lyon – 7 Puan

Zenit – 4 Puan

Benfica – 3 Puan

H Grubu

Ajax – 7 Puan

Chelsea – 7 Puan

Valencia – 7 Puan

Lille – 1 Puan