Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele, şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip. Dev maç öncesi, iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan karar doğrultusunda, kritik derbi Türk Telekom Stadı'nda seyircisiz oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik derbide iki takımın da amacı, 3 puana uzanarak iddiasını devam ettirmek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte sahaya çıkacak 11'ler; GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Tyler Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz