Galatasaray Başakşehir hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Başakşehir maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Başakşehir maçını Bein Sports'tan beIN kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek. Ayrıca TOD TV platformundan da canlı Galatasaray Başakşehir maçını izleyebilirsiniz.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.