Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 24 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 24 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı takım, kamp yaptığı otelin tesislerinde bir antrenman gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor ile oynadığı maçta süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise pas oyunlarının ardından dar alan çalışmaları üzerinde durdu.

Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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