Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler konuştu? Her şey ortaya çıktı
Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray'da Altay maçında kaçan 3 puan sebebiyle Cüneyt Çakır'a tepki var. Son dakikalarda Galatasaray'ın aleyhine penaltı veren Çakır'ın konuşmaları ortaya çıktı. Cüneyt Çakır'ın, değişen penaltı kuralını oyunculara anlattığı öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray'ın Altay maçı da kabus gibi geçti. Aslan, geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 üstünlüğü buldu fakat Cüneyt Çakır'ın 83. dakikada çaldığı penaltıyla sonuç değişti.
Top Berkan Kutlu'nun eline çarptıktan Cüneyt Çakır 'devam' kararı verdi. Ancak VAR'dan uyarı gelince pozisyonu izledi. Uzun süren incelemeden sonra penaltı kararı çıktı.
Fanatik gazetesinde Berkan ve Cüneyt Çakır arasındaki diyaloğun detayları paylaşıldı. 23 yaşındaki genç futbolcunun; Çakır'a, "Hocam gerçekten öğrenmek için soruyorum. Top göğsümden koluma gelirken, nasıl penaltı olur?" dediği öğrenildi. Çakır'ın da pozisyonu anlatıp, "Top senin sağ koluna geliyor. Ama top senin kapalı olan sol koluna gelmiş olsaydı, penaltı olmazdı. Yeni kural ile böyle oluyor, sağ koluna geldiği için penaltı verildi" yanıtını verdiği bilgisine ulaşıldı.
Konuşmanın devamında Berkan'ın, "Hocam havaya çıkarken, ellerimi nasıl saklayabilirim?" diye sorduğu bildirildi. Çakır ise son olarak, "Kurallar değişti. Yeni kurallara göre bu pozisyonda penaltı vermek zorundaydım" ifadelerini kullandı.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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