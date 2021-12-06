Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler konuştu? Her şey ortaya çıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler konuştu? Her şey ortaya çıktı

Haberler.com - Haberler | Spor

Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray'da Altay maçında kaçan 3 puan sebebiyle Cüneyt Çakır'a tepki var. Son dakikalarda Galatasaray'ın aleyhine penaltı veren Çakır'ın konuşmaları ortaya çıktı. Cüneyt Çakır'ın, değişen penaltı kuralını oyunculara anlattığı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray'ın Altay maçı da kabus gibi geçti. Aslan, geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 üstünlüğü buldu fakat Cüneyt Çakır'ın 83. dakikada çaldığı penaltıyla sonuç değişti.

Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler konuştu? Her şey ortaya çıktı

Top Berkan Kutlu'nun eline çarptıktan Cüneyt Çakır 'devam' kararı verdi. Ancak VAR'dan uyarı gelince pozisyonu izledi. Uzun süren incelemeden sonra penaltı kararı çıktı.

Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler konuştu? Her şey ortaya çıktı

Fanatik gazetesinde Berkan ve Cüneyt Çakır arasındaki diyaloğun detayları paylaşıldı. 23 yaşındaki genç futbolcunun; Çakır'a, "Hocam gerçekten öğrenmek için soruyorum. Top göğsümden koluma gelirken, nasıl penaltı olur?" dediği öğrenildi. Çakır'ın da pozisyonu anlatıp, "Top senin sağ koluna geliyor. Ama top senin kapalı olan sol koluna gelmiş olsaydı, penaltı olmazdı. Yeni kural ile böyle oluyor, sağ koluna geldiği için penaltı verildi" yanıtını verdiği bilgisine ulaşıldı.

Konuşmanın devamında Berkan'ın, "Hocam havaya çıkarken, ellerimi nasıl saklayabilirim?" diye sorduğu bildirildi. Çakır ise son olarak, "Kurallar değişti. Yeni kurallara göre bu pozisyonda penaltı vermek zorundaydım" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

 Galatasaray taraftarına öfke nöbetleri geçirten an! Cüneyt Çakır'a benzeri görülmemiş tepki var

Galatasaray taraftarına öfke nöbetleri geçirten an! Cüneyt Çakır'a benzeri görülmemiş tepki var

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title