Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler konuştu? Her şey ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray'ın Altay maçı da kabus gibi geçti. Aslan, geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 üstünlüğü buldu fakat Cüneyt Çakır'ın 83. dakikada çaldığı penaltıyla sonuç değişti.

OLAYIN KAHRAMANI BERKAN

Top Berkan Kutlu'nun eline çarptıktan Cüneyt Çakır 'devam' kararı verdi. Ancak VAR'dan uyarı gelince pozisyonu izledi. Uzun süren incelemeden sonra penaltı kararı çıktı.

"KAPALI KOLUNA GELMEDİ"

Fanatik gazetesinde Berkan ve Cüneyt Çakır arasındaki diyaloğun detayları paylaşıldı. 23 yaşındaki genç futbolcunun; Çakır'a, "Hocam gerçekten öğrenmek için soruyorum. Top göğsümden koluma gelirken, nasıl penaltı olur?" dediği öğrenildi. Çakır'ın da pozisyonu anlatıp, "Top senin sağ koluna geliyor. Ama top senin kapalı olan sol koluna gelmiş olsaydı, penaltı olmazdı. Yeni kural ile böyle oluyor, sağ koluna geldiği için penaltı verildi" yanıtını verdiği bilgisine ulaşıldı.

"KURALI UYGULAMAK ZORUNDAYIM"

Konuşmanın devamında Berkan'ın, "Hocam havaya çıkarken, ellerimi nasıl saklayabilirim?" diye sorduğu bildirildi. Çakır ise son olarak, "Kurallar değişti. Yeni kurallara göre bu pozisyonda penaltı vermek zorundaydım" ifadelerini kullandı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet