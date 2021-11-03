Galatasaray, Petrila'yı kadrosuna katıyor! Maliyeti de yaşı da çok uygun

Sezon başonda Morutan ve Cicaldau'ya kadrosuna katan Galatasaray, Rumen pazarından takviyeye devam ediyor.

Fanatik'in Pro Sport'tan aktardığı habere göre 2000 doğumlu Petrila için devre arasında teklif yapılacak. Yetenekli futbolcunun Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimali yüksek görülüyor.

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Petrila bu sezon 13 maçta 4 gol ve 3 asistle oynadı. Mukavelesinin 2023'te bitecek olması da avantaj. Sol ayaklı futbolcu forvet de dahil hücumun her noktasında oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 850 bin euro. Petrila'nın 1,5 milyon euro civarında bir bedele bitirileceği konuşuluyor.

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