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Galatasaray, Petrila'yı kadrosuna katıyor! Maliyeti de yaşı da çok uygun

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Galatasaray, Petrila'yı kadrosuna katıyor! Maliyeti de yaşı da çok uygun

Aslan, Cluj forması giyen Claudiu Petrila'ya kancayı taktı. Rumen basını, 2000 doğumlu yeteneğin Galatasaraylı olma ihtimali çok yüksek görüyor. Transferin 1,5 milyon euro civarında biteceği konuşuluyor.

Sezon başonda Morutan ve Cicaldau'ya kadrosuna katan Galatasaray, Rumen pazarından takviyeye devam ediyor.

Fanatik'in Pro Sport'tan aktardığı habere göre 2000 doğumlu Petrila için devre arasında teklif yapılacak. Yetenekli futbolcunun Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimali yüksek görülüyor.

Galatasaray, 2000 doğumlu Petrila'yı kadrosuna katıyor! Maliyeti çok uygun

UYGUN MALİYET

Petrila bu sezon 13 maçta 4 gol ve 3 asistle oynadı. Mukavelesinin 2023'te bitecek olması da avantaj. Sol ayaklı futbolcu forvet de dahil hücumun her noktasında oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 850 bin euro. Petrila'nın 1,5 milyon euro civarında bir bedele bitirileceği konuşuluyor.

Galatasaray, Petrila'yı kadrosuna katıyor! Maliyeti de yaşı da çok uygun

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