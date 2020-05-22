Galata Köprüsü'nde yasaklı günde balık avlayanlara ceza Galata Köprüsü'nde yasaklı günde balık avlayanlara ceza İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Galata Köprüsü üzerinde yasakları ihlal ederek balık avlayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Galata Köprüsü üzerinde yasakları ihlal ederek balık...

Galata Köprüsü'nde yasaklı günde balık avlayanlara ceza İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Galata Köprüsü üzerinde yasakları ihlal ederek balık avlayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Galata Köprüsü üzerinde yasakları ihlal ederek balık avlayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, ilçe sınırlarındaki Galata Köprüsü'nde çift yönlü olarak gece saat 01.00 sıralarında kaçak balık avlayıp, Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiyi tespit etti. Korona virüs salgınına yönelik uygulanan kurallara ve kaçak avcılıkla mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmada, köprü üzerinde kaçak balık avlarken suçüstü yakalanan 8 kişiye "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi" uyarınca 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 lira para cezası verildi. Kaynak: İHA