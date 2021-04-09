GAİB 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları düzenlendi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantıları gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan genel kurullar, bu sene hem 2019 hem de 2020 yıllarının değerlendirmesini kapsayacak şekilde organize edildi. İhracatçı firmaların temsilcilerini bir araya getiren toplantılara Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi temsilcileri de teşrif ettiler.

GAİB hizmet binasında düzenlenen organizasyonda Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu saat 10.00'da, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu saat 12.00'de, Halı İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu saat 14.00'te, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu ise saat 16.00'da toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantılar, Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi sonrası Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço, Denetim Kurulu Raporları'nın görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu'nun ibrası ile devam etti. Program, 2021 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması ile sona erdi.

"Genel Kurullarımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim"

Tüm genel kurullara bizzat katılan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada toplantılara katılım gösteren üyelere teşekkür ederek, "Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl düzenleyemediğimiz genel kurullarımızı bu yıl gerekli tüm tedbirleri alarak gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede hem geçtiğimiz iki yılın faaliyetlerini değerlendirme hem de önümüzdeki dönemin programını ve bütçesini görüşme imkanı bulduk. Aynı zamanda Birlik Başkanlarımız ve üye firmaların temsilcileri bir araya gelerek faaliyette bulundukları sektörlerin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin fikir alışverişinde bulundular. Birlik Başkanlarımız, sektörlerini daha ileriye taşımak adına büyük fedakarlık gösteriyor, ihracatımıza katkı sunmak için var güçleriyle çalışıyor. Ben buradan hepsine emekleri için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu şartlarda genel kurullarımıza katılım gösteren tüm üyelerimize teşekkür eder, 2019-2020 Yılları Olağan Genel Kurullarımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çıkmaz ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da firma temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek 2019-2020 Yılları Olağan Genel Kurulu'nun bölgeye ve millete hayırlı olmasını dilediler. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı