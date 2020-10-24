Gabriel Margarit: "3 puan aldığımız için çok mutluyum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gabriel Margarit: "3 puan aldığımız için çok mutluyum"

24.10.2020 21:38 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:42

- Gabriel Margarit: "3 puan aldığımız için çok mutluyum" Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep'te Yardımcı Teknik Direktör Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.

- Gabriel Margarit: "3 puan aldığımız için çok mutluyum"

GAZİANTEP - Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep'te Yardımcı Teknik Direktör Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.

"3 puan için mutluyum"

Gabriel Margarit, "Bugün çok mutluyum. Uzun bir aradan sonra 3 puan kazandık. Antalya maçında olduğu gibi oyuncularım son dakikaya kadar mücadele ettiler. Umarım bu tempoyla devam ederiz" dedi.

Gabriel Margarit: '3 puan aldığımız için çok mutluyum'
Gabriel Margarit: '3 puan aldığımız için çok mutluyum'
Gabriel Margarit: '3 puan aldığımız için çok mutluyum'
Gabriel Margarit: '3 puan aldığımız için çok mutluyum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Muharrem İnce Engin Yıldırım Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Serdar Aziz Yücel İldiz Garry Rodrigues
Daha Fazla Adana Fransa Sakarya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gabriel Margarit: "3 puan aldığımız için çok mutluyum" - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 21:42:56. #1.15#
title