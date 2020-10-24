Gabriel Margarit: "3 puan aldığımız için çok mutluyum"

- Gabriel Margarit: "3 puan aldığımız için çok mutluyum" Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep'te Yardımcı Teknik Direktör Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.