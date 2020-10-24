Gabriel Margarit: "3 puan aldığımız için çok mutluyum"
24.10.2020 21:38 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:42
- Gabriel Margarit: "3 puan aldığımız için çok mutluyum" Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep'te Yardımcı Teknik Direktör Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.
- Gabriel Margarit: "3 puan aldığımız için çok mutluyum"
GAZİANTEP - Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep'te Yardımcı Teknik Direktör Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.
"3 puan için mutluyum"
Gabriel Margarit, "Bugün çok mutluyum. Uzun bir aradan sonra 3 puan kazandık. Antalya maçında olduğu gibi oyuncularım son dakikaya kadar mücadele ettiler. Umarım bu tempoyla devam ederiz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN