G.Saray'ın rakipleri kim? GS Galatasaray grubunda hangi takımlar var?

Son dakika! Galatasaray Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda yer aldı. Önemli takımlarla eşleşen G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde önemli maçlara çıkacak. Peki, GS Galatasaray grubunda hangi takımlar var?

Bu sezon Avrupa Ligi'nde format değişti. Grubu lider tamamlamak hayati önem taşıyor. Grubu üçüncü bitirenler artık elenmiyor, Konferans Ligi'ne gidiyor. Galatasaray'ın grubu da şekillendi. Peki, G.Saray'ın rakipleri kim?

G.SARAY'IN RAKİPLERİ KİM?

Son olarak Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

A GRUBU: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B GRUBU: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

C GRUBU: Napoli, Leicester, Spartak Moskova, Legia

D GRUBU: Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

E GRUBU: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray

F GRUBU: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

G GRUBU: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

H GRUBU: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien

Torbalar nasıldı?

1. Torba: Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. Torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp/Omonia, Strum Graz, Brondby

LAZİO

Società Sportiva Lazio, 9 Ocak 1900'de İtalyan Ordusu mensupları tarafından kurulmuş bir Roma kulübüdür. Mavi-beyaz renklere sahip kulübün simgesi kartal, takma isimleri ise "Biancocelesti"dir. Ezeli rakibi AS Roma olup bütün derbilerden farklı olarak bu iki kulüp arasındaki siyasi görüş ayrılığı rekabeti kine dönüştürmektedir. Maçlarını 82,000 kişilik Olimpiyat Stadyumu'nda oynarlar.

"Lazio" kelimesinin kökeni Latince geniş anlamında olan "latiumdur" fakat bu ismi almalarının nedeni, Roma şehrinin İtalya'nın 1948 Anayasası'na göre 20 özerk bölgeden biri olan Lazio bölgesi içerisinde olmasıdır.Kulubün renkleri mavi-beyazdır. 1902 yılına kadar çeşitli sportif aktivitelerde bulunmuş, 1902 yılında ise futbol şubesi kurulmuştur.

Sergio Cragnotti'nin başkanlığında,külüp altın çağını yaşamış Verón, Crespo, Nesta, Stam, Vieri, Claudio López, Fiore, Negro, Couto, Nedved, Simone Inzaghi, Peruzzi gibi yıldızlarla tanışmıştır fakat bunun sonrasında maddi krize girip Claudio Lotito adlı bir girişimciye satılmıştır. Maddi kriz sonrasında başarıları İtalya sınırları içerisinde kalmış, bu süre içerisinde 4 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası müzesine götürmüştür. Son 10 yılda 6 kupadan zaferle ayrılan Lazio'ya karşılık, en büyük rakibi Roma hiçbir kupa kazanamamıştır.

LOKOMOTİV MOSKOVA

Lokomotiv Moskova Rusya futbol kulüplerinden birisidir. 1923 yılında demiryolu işçileri tarafından kurulan kulüp maçlarını Moskova'daki 28.800 kişilik Lokomotiv Stadyumu'nda oynamaktadır.

Lokomotiv Moskova tarihinde 3 kere Rossiyskaya Premyer-Liga şampiyonluğu, 2 kere Sovyetler Birliği Kupası, 8 kere Kubok Rossii, 3 kere de Superkubok Rossii'yi kazanmıştır. Avrupa'da da başarılı maçlar çıkartan ekip 1997/98 ve 1998/99 sezonlarında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda yarı final oynamış

MARSİLYA

Olympique de Marseille, kısaca OM, 1899'da kurulan Fransız futbol kulübü. Fransa'nın güneyindeki Marsilya şehrinin takımıdır ve maçlarını 67.394 kişilik Vélodrome Stadyumu'nda oynamaktadır.

Marsilya ekibinin armasında bulanan yıldız UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ifade etmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.