G-20 liderleri telekonferans ile koronavirüs salgınını görüşecek 20 ülkelerinin liderleri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacağı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek 'olağanüstü' toplantıda koronavirüs ile mücadelede izlenecek yol haritasını ele alacak.

G-20 ülkelerinin liderleri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacağı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek 'olağanüstü' toplantıda koronavirüs ile mücadelede izlenecek yol haritasını ele alacak. Kaynak: Dunya.com