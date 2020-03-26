G-20 liderleri telekonferans ile koronavirüs salgınını görüşecek
20 ülkelerinin liderleri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacağı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek 'olağanüstü' toplantıda koronavirüs ile mücadelede izlenecek yol haritasını ele alacak.
26.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:42
G-20 ülkelerinin liderleri, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacağı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek 'olağanüstü' toplantıda koronavirüs ile mücadelede izlenecek yol haritasını ele alacak.
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Kaynak: Dunya.com