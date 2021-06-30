FuzulEv'den tasarruf finansman modeli şirketlerinin BDDK başvurularına ilişkin değerlendirme
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FuzulEv'den tasarruf finansman modeli şirketlerinin BDDK başvurularına ilişkin değerlendirme

FuzulEv'den tasarruf finansman modeli şirketlerinin BDDK başvurularına ilişkin değerlendirme
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, tasarrufa dayalı faizsiz, peşinatsız, kredisiz sistemle konut ve otomobil edindirme şirketlerinin Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na (BDDK) yaptıkları başvuruların detaylarının temmuzda açıklanacağını belirterek, BDDK sürecinin netleşmesi...

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, tasarrufa dayalı faizsiz, peşinatsız, kredisiz sistemle konut ve otomobil edindirme şirketlerinin Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'na (BDDK) yaptıkları başvuruların detaylarının temmuzda açıklanacağını belirterek, BDDK sürecinin netleşmesi ile sistemdeki şirketlerden ev ve otomobil alan vatandaşların artık daha güvende olacağını bildirdi.

FuzulEv'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbal, Türkiye'de 350 bin kişinin dahil olduğu tasarruf finansman modeli şirketleri için BDDK başvurularının detaylarının temmuz ayı içerisinde netleşeceğini aktardı.

Tasarrufa dayalı faizsiz, peşinatsız, kredisiz sistemle konut ve otomobil edindirme şirketlerinin BDDK'ya yaptıkları başvuruların detaylarının temmuzda açıklanacağını belirten Akbal, BDDK sürecinin netleşmesi ile sistemdeki şirketlerden ev ve otomobil alan vatandaşların artık daha güvende olacağını bildirdi.

29 yıllık geçmişiyle sektörün öncü şirketlerinden FuzulEv'in yeni döneme 2 yıl önceden hazır olduğunu aktaran Akbal, "Kurum olarak zaten hem şeffaflığımız hem de sermaye yeterliliğimiz ile sektöre örnek oluyorduk. 25 Mart'ta yaptığımız başvurunun da temmuzda netliğe kavuşması ile birlikte hem süreç artık devlet kontrolünde olacak hem de yatırımcılar kendini daha güvende hissedecek." ifadelerini kullandı.

Yüksek kredi faizi ve maliyetine katlanmak istemeyen ya da bütçesine göre ev ve otomobil olmak isteyen 350 bin kişinin sisteme dahil olduğunu bildiren Akbal, "Tasarruf finansman modeli; faizsiz, peşinatsız ve kredisiz olarak ev sahibi olmak isteyen tüm kesimlere hitap ediyor. Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe bu model ile konut sahibi olanların payı yüzde 15. Fakat yeni düzenlemeler ve BDDK sürecinin tamamlanmış olması ile birlikte pazar payının çok hızlı bir şekilde artacağını öngörüyoruz. Kısa sürede yüzde 30'lara çıkması çok uzak bir hedef değil." değerlendirmesinde bulundu.

Akbal, sermaye yeterliliği ve daha şeffaf süreçler gibi yeni zorunlulukların sektörü daha güvenli şekilde büyüteceği kanaatinde olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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FuzulEv'den tasarruf finansman modeli şirketlerinin BDDK başvurularına ilişkin değerlendirme - Haberler Ekonomi
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