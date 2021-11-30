Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi 3 Aralık'ta yapılacak - Haberler Spor
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi 3 Aralık'ta yapılacak

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi 3 Aralık'ta yapılacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi, 3 Aralık Cuma yapılacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi, 3 Aralık Cuma yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi saat 11.30'da başlayacak.

Kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın 5. eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. eleme turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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