Futbolda yapılacak yayın ihalesi için oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfının ortaklaşa oluşturduğu yayın ihalesi komisyonu çalışmalarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfının ortaklaşa oluşturduğu yayın ihalesi komisyonu çalışmalarına başladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'daki federasyon binasında gerçekleşen toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. başkan vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı, genel sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliğini temsilen ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, başkan yardımcıları Ali Koç ve Fatih Saraç ile Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı.

Toplantıda yeni dönem yayın ihalesi ile ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul