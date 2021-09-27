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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın, 29 ve 30 Eylül'de oynanacak 2. eleme turu maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor (Doğukent)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi)

14.30 Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor (Gazi)

15.00 Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

15.30 Edirnespor-Çatalcaspor (Edirne 25 Kasım)

18.00 İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor (Mersin)

29 Eylül Çarşamba:

13.00 Çankaya-Ofspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

13.00 Ağrı 1970-Kuşadasıspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

14.00 Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Hopa İlçe)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor (Kelkit İlçe)

14.00 Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yomra İlçe)

14.00 Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Fatsa İlçe)

14.30 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa (Aksaray Dağılgan)

14.30 Çarşambaspor-Altındağspor (Çarşamba Şehir)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor (Şile İlçe)

15.00 Bergama Belediyespor-Sancaktepe (Menemen İlçe)

15.30 Hendekspor-52 Orduspor (Düzce 18 Temmuz)

19.00 Esenler Erokspor-Osmaniyespor (Esenler Erokspor)

30 Eylül Perşembe:

13.00 Mardin 1969-Gümüşhanespor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Iğdır Futbol Kulübü-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Osmanlı)

14.30 Hacettepe-Kahta 02 (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

15.30 Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kütahya Dumlupınar)

18.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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