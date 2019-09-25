Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına 5 karşılaşmayla devam edildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına 5 karşılaşmayla devam edildi.
Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, günün karşılaşmaları 5 müsabakayla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle:
Diyarbekirspor-Eskişehirspor: 2-1
Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği: 4-0
Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor: 1-1 (5-6 Penaltılarla)
Afjet Afyonspor-Bayrampaşa: 0-1
Göztepe-Yozgatspor 1959: 3-0
Kupada 3. tur maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.