Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına 5 karşılaşmayla devam edildi.

25.09.2019 22:42
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına 5 karşılaşmayla devam edildi.

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, günün karşılaşmaları 5 müsabakayla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle:

Diyarbekirspor-Eskişehirspor: 2-1

Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği: 4-0

Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor: 1-1 (5-6 Penaltılarla)

Afjet Afyonspor-Bayrampaşa: 0-1

Göztepe-Yozgatspor 1959: 3-0

Kupada 3. tur maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Kaynak: AA
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