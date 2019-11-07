Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: KrasnodarHakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa) Krasnodar: Kritsyuk, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Vilhena, Manuel Fernandes, Suleymanov, Ari, StotskiTrabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Campi, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun,...

07.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:02
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Krasnodar

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)


Krasnodar: Kritsyuk, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Vilhena, Manuel Fernandes, Suleymanov, Ari, Stotski

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Campi, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet Akpınar

Goller: Dk. 27 Serkan Asan (Kendi kalesine) ve Dk. 34 Manuel Fernandes (Krasnodar)

Sarı kart: Dk. 19 Spajic (Krasnodar)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Trabzonspor, Krasnodar karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapadı.

2. dakikada Manuel Fernandes'in ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler yatarak topu çeldi.

26. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında yakın mesafeden Avdijaj'ın yerden şutunda top, kaleci Kritsyuk'ta kaldı.

27. dakikada Krasnodar öne geçti. Sağ tarafta Olsson ile verkaç yapan Manuel Fernandes'in sert vuruşunda, savunmada Serkan Asan'a çarpan top filelerle buluştu: 1-0

34. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Suleymanov'un pasında yakın mesafeden Manuel Fernandes, topuğuyla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 2-0

42. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Kritsyuk sağ tarafına yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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