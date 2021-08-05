Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Stat: Medical ParkHakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir (Dk. 90+3 Abdulkadir Parmak), Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir (Dk. 90+3 Abdulkadir Parmak), Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny (Dk. 80 Yusuf Sarı)

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen (Dk. 83 Bjornbak), Risa, Aursnes, Mannseverk (Dk. 73 Eikrem), Hussain, Hestad (Dk. 83 Breivik), Brynhildsen (Dk. 90 Andersen), Omoijuanfo (Dk. 90 Sigurdarsson)

Goller: Dk. 15 Nwakaeme, Dk. 58 Vitor Hugo, Dk. 74 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 31 ve 64 Brynhildsen, Dk. 85 Hussain (Molde)

Sarı kartlar: Dk. 57 Risa, Dk. 79 Sinyan, Dk. 87 Brynhildsen (Molde), Dk. 87 Bakasetas (Trabzonspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı.

52. dakikada Bakasetas'ın pasında topla buluşarak ceza sahasına ilerleyen Gervinho'nun şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Linde çeldi.

53. dakikada kullanılan köşe atışında iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

58. dakikada Trabzonspor tekrar üstünlüğü yakaladı. Djaniny'nin sağ çaprazdan ortasında Vitor Hugo'nun ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

64. dakikada Molde yeniden eşitliği yakaladı. Mannseverk'in soldan ortasında altıpas içerisinde topa dokunan Brynhildsen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

74. dakikada Trabzonspor üçüncü golü buldu. Bakasetas'ın savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Djaniny, kaleci Linde ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

85. dakikada Molde, skoru 3-3'e getirdi. Ceza sahasının sağından Brynhildsen'in yerden pasında Hussain'in şutunda top filelere gitti.

90+3. dakikada Yusuf Sarı, ceza sahası içinde Sinyan'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, 3-3 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı.
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