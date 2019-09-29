Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'in 5. haftası, bir maç dışında tamamlandı.

29.09.2019 21:30
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'in 5. haftası, bir maç dışında tamamlandı.

Ligde 1. Grup'taki Çankaya-Anagold 24Erzincanspor müsabakası yarın oynanacak.

TFF 3. Lig'de bugün yapılan karşılaşmaların skorları şöyle:

1. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Çatalcaspor: 1-0

Yeni Orduspor-Kızılcabölükspor: 0-0

Sultanbeyli Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-2

Serik Belediyespor-Yomraspor: 2-0

Erzinspor-Şile Yıldızspor: 1-2

Düzcespor-Tokatspor: 3-1

Silivrispor-Manisaspor: 2-0

Ci Group Buca-68 Aksaray Belediyespor: 0-2

2. Grup:

Cizrespor-Elazığ Belediyespor: 3-0

Kozanspor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Turgutluspor-Ağrı 1970: 1-1

Belediye Derincespor-Kocaelispor: 1-2

Büyükçekmece Tepecikspor-Kemerspor 2003: 2-0

Fethiyespor-Payasspor: 0-0

3. Grup:

1954 Kelkit Belediyespor-Bayrampaşa: 1-0

Medical Park Batman Petrolspor-Somaspor: 1-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Pazarspor: 1-2

Yozgatspor 1959-Nevşehir Belediyespor: 0-4

Muğlaspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-0

Gölcükspor-Diyarbekirspor: 2-0

Halide Edip Adıvarspor-Osmaniyespor: 1-1

Modafen-Karacabey Belediyespor: 0-0

Nazilli Belediyespor-Altındağ Belediyespor: 3-1

Kaynak: AA
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