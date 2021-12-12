Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
TFF 2. Lig'de tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
TFF 2. Lig'de tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Beyaz Grup'ta Pendikspor evinde Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti ve haftayı Isparta 32'nin 11 puan önünde lider tamamladı.
Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yendi ve Hekimoğlu Trabzon'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR
|15
|11
|3
|1
|23
|9
|14
|36
|2.ISPARTA 32 SPOR
|16
|7
|4
|5
|15
|11
|4
|25
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|15
|7
|3
|5
|20
|19
|1
|24
|4.BUCASPOR 1928
|15
|7
|2
|6
|22
|19
|3
|23
|5.KIRKLARELİSPOR
|15
|5
|7
|3
|24
|16
|8
|22
|6.ŞANLIURFASPOR
|15
|5
|7
|3
|18
|16
|2
|22
|7.PAZARSPOR
|15
|7
|1
|7
|23
|23
|0
|22
|8.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|15
|5
|6
|4
|13
|13
|0
|21
|9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|15
|5
|5
|5
|22
|17
|5
|20
|10.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR
|15
|5
|5
|5
|16
|14
|2
|20
|11.ANKARA DEMİRSPOR
|15
|5
|5
|5
|13
|13
|0
|20
|12.AKHİSARSPOR
|16
|6
|2
|8
|20
|24
|-4
|20
|13.UŞAKSPOR
|15
|5
|5
|5
|13
|17
|-4
|20
|14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|16
|4
|6
|6
|23
|21
|2
|18
|15.TARSUS İDMANYURDU
|15
|5
|3
|7
|13
|15
|-2
|18
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|15
|5
|2
|8
|18
|25
|-7
|17
|17.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR
|15
|5
|1
|9
|21
|26
|-5
|16
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|16
|3
|3
|10
|14
|33
|-19
|9
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|17
|11
|6
|0
|32
|6
|26
|39
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|17
|10
|7
|0
|30
|10
|20
|37
|3.SİVAS BELEDİYE SPOR
|17
|9
|4
|4
|32
|13
|19
|31
|4.AFJET AFYONSPOR
|17
|8
|7
|2
|35
|19
|16
|31
|5.ÇORUM FK
|17
|8
|7
|2
|24
|9
|15
|31
|6.BODRUMSPOR
|17
|9
|3
|5
|28
|14
|14
|30
|7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|17
|9
|3
|5
|24
|17
|7
|30
|8.ANKARASPOR
|17
|8
|5
|4
|29
|18
|11
|29
|9.SOMASPOR
|17
|7
|5
|5
|26
|22
|4
|26
|10.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK
|17
|7
|5
|5
|23
|24
|-1
|26
|11.İNEGÖLSPOR
|17
|7
|3
|7
|20
|23
|-3
|24
|12.SERİK BELEDİYESPOR
|17
|7
|2
|8
|23
|25
|-2
|23
|13.TURGUTLUSPOR
|17
|5
|6
|6
|20
|27
|-7
|21
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|17
|5
|5
|7
|18
|24
|-6
|20
|15.DİYARBEKİR SPOR
|17
|5
|4
|8
|18
|21
|-3
|19
|16.SARIYER
|17
|4
|3
|10
|16
|25
|-9
|15
|17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|17
|4
|1
|12
|20
|32
|-12
|13
|18.ERGENE VELİMEŞE SPOR
|17
|3
|3
|11
|15
|36
|-21
|12
|19.KAHRAMANMARAŞSPOR
|17
|2
|1
|14
|12
|46
|-34
|7
|20.NİĞDE ANADOLU FK
|17
|1
|2
|14
|10
|44
|-34
|5
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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