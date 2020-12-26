Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 1
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Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 1

26.12.2020 20:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:21
Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 1

BALIKESİR / DHATFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

BALIKESİR/ DHA

TFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Emre Kargın, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin TetikAYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Vukovic, Berat Aydoğdu, Kethevoama (Dk. 87 Anıl Taşdemir), Otoo (Dk. 84 Serdar Güncü), İsmail Yüksek, Abdülhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 87 Celal Emir Dede), Birol Parlak (Dk. 89 Nwankwo), Ezeh, Cumali BişiADANA DEMİRSPOR: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Okan Alkan, Mehmet Akyüz (Dk. 90 Semih Güler), Chedjou, Emircan Altıntaş (Dk. 72 Sinan Kurt), Yunus Akgün (Dk. Kosecki), Hasan Kılıç, Gökhan İnler, RassoulGOLLER: Dk. 23 Hasan Kılıç (Adana Demirspor),

SARI KARTLAR: Dk. 29 Cumali Bişi, Dk. 54 Batuhan İşçiler, Dk. 83 Otoo (Balıkesirspor), Dk. 89 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90 4 Rassoul (Adana Demirspor)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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