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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Samsun 19 MayısHakemler: Yiğit Arslan, Hasan Hüseyin Tetik, Hüseyin AylakSamsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Muhsin Yıldırım (Dk. 90 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Alsan, Plumain (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Savicevic (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig
21.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:10

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Yiğit Arslan, Hasan Hüseyin Tetik, Hüseyin Aylak

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Muhsin Yıldırım (Dk. 90 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Alsan, Plumain (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Savicevic (Dk. 66 Ahmethan Köse), Burak Çalık (Dk. 90 Enes İslam İlkin), Tomane (Dk. 81 Guido Koçer)

Ümraniyespor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Mustafa Murat Uslu, Fernandes, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Kevin Mayi, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 71 Enes Soy), Serkan Göksu, Yunus Emre Mertoğlu (Dk. 46 Ali Han Tunçer), Hüseyin Çolak (Dk. 71 Zivkovic)

Goller: Dk. 53 Tomane, Dk. 79 Gökhan Alsan (penaltıdan), Dk. 90+5 Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Yalçın Kılınç, Dk. 41 Muhsin Yıldırım, Dk. 56 Erhan Kartal, Dk. 89 Burak Çalık (Yılport Samsunspor)

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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