Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında iki İstanbul takımı karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbulspor, play-off potasında kalmanın hesaplarını yapan Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
Liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Taraftarı önünde 1 puanla yetinen Akdeniz temsilcisi, takipçilerinin de takılmasıyla 6 puan farkla liderliğini devam ettirdi.
Zirve mücadelesi veren Bursaspor, sahasında son sıradaki Eskişehirspor'a 1-0 yenildi. Yeşil-beyazlı ekip, maçlarını kendilerinden önce tamamlayan ilk 2 sıradaki Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kayıplarını değerlendiremedi.
Haftaya 2. sırada giren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde kalma mücadelesi veren Boluspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar
Ligin 20. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
Adanaspor-Osmanlıspor: 3-1
Keçiörengücü-Adana Demirspor: 1-3
Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük: 0-1
Hatayspor-Giresunspor: 1-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay: 0-0
Altınordu-Akhisarspor: 2-0
Bursaspor-Eskişehirspor: 0-1
İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|20
|12
|5
|3
|29
|16
|13
|41
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|20
|10
|5
|5
|23
|16
|7
|35
|3.
|BURSASPOR
|20
|11
|3
|6
|28
|24
|4
|33
|4.
|ADANA DEMİRSPOR
|20
|8
|7
|5
|34
|21
|13
|31
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|7
|8
|5
|16
|14
|2
|29
|6.
|ALTAY
|20
|7
|7
|6
|23
|20
|3
|28
|7.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|20
|8
|4
|8
|31
|30
|1
|28
|8.
|AKHİSARSPOR
|20
|7
|7
|6
|21
|20
|1
|28
|9.
|GİRESUNSPOR
|20
|7
|7
|6
|23
|25
|-2
|28
|10.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|20
|8
|4
|8
|21
|24
|-3
|28
|11.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|20
|7
|6
|7
|25
|26
|-1
|27
|12.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|20
|6
|7
|7
|18
|20
|-2
|25
|13.
|İSTANBULSPOR
|20
|5
|8
|7
|29
|29
|0
|23
|14.
|ALTINORDU
|20
|5
|8
|7
|22
|25
|-3
|23
|15.
|ADANASPOR
|20
|3
|8
|9
|21
|29
|-8
|17
|16.
|OSMANLISPOR
|20
|5
|5
|10
|21
|29
|-8
|17
|17.
|BOLUSPOR
|20
|2
|9
|9
|17
|28
|-11
|15
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|20
|6
|4
|10
|25
|31
|-6
|13
Gelecek haftanın programı
Ligin 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
7 Şubat Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)
8 Şubat Cumartesi:
14.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)
9 Şubat Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediye)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Kazım Karabekir)
16.30 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Altay-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
10 Şubat Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Spor Toto Akhisar)