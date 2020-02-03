Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

03.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:16
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında iki İstanbul takımı karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulmak isteyen , play-off potasında kalmanın hesaplarını yapan Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Taraftarı önünde 1 puanla yetinen Akdeniz temsilcisi, takipçilerinin de takılmasıyla 6 puan farkla liderliğini devam ettirdi.

Zirve mücadelesi veren , sahasında son sıradaki 'a 1-0 yenildi. Yeşil-beyazlı ekip, maçlarını kendilerinden önce tamamlayan ilk 2 sıradaki Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kayıplarını değerlendiremedi.

Haftaya 2. sırada giren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde kalma mücadelesi veren Boluspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar

Ligin 20. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Adanaspor-Osmanlıspor: 3-1

Keçiörengücü-Adana Demirspor: 1-3

Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük: 0-1

Hatayspor-Giresunspor: 1-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay: 0-0

Altınordu-Akhisarspor: 2-0

Bursaspor-Eskişehirspor: 0-1

İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. HATAYSPOR20 12 5 3 29 16 13 41
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 20 10 5 5 23 16 7 35
3. BURSASPOR20 11 3 6 28 24 4 33
4. ADANA DEMİRSPOR20 8 7 5 34 21 13 31
5. KEÇİÖRENGÜCÜ20 7 8 5 16 14 2 29
6. ALTAY20 7 7 6 23 20 3 28
7. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR20 8 4 8 31 30 1 28
8. AKHİSARSPOR20 7 7 6 21 20 1 28
9. GİRESUNSPOR20 7 7 6 23 25 -2 28
10. EKOL GÖZ MENEMENSPOR20 8 4 8 21 24 -3 28
11. FATİH KARAGÜMRÜK20 7 6 7 25 26 -1 27
12. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR20 6 7 7 18 20 -2 25
13. İSTANBULSPOR20 5 8 7 29 29 0 23
14. ALTINORDU20 5 8 7 22 25 -3 23
15. ADANASPOR20 3 8 9 21 29 -8 17
16. OSMANLISPOR20 5 5 10 21 29 -8 17
17. BOLUSPOR20 2 9 9 17 28 -11 15
18. ESKİŞEHİRSPOR20 6 4 10 25 31 -6 13

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligin 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

7 Şubat Cuma:

19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)

8 Şubat Cumartesi:

14.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

9 Şubat Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediye)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Kazım Karabekir)

16.30 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Altay-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Şubat Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor ( Toto Akhisar)

Kaynak: AA
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