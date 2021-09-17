Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Süper Lig

AA / Yeter Erdine - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Hakan KarabalcıkÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Hadadi, Sadık Çiftpınar, Wallace, Muhammed Emin Sarıkaya, Ndong, Aabid, Chouiar, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, TettehVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic,...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Hakan Karabalcık

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Abdulsamed Damlu, Hadadi, Sadık Çiftpınar, Wallace, Muhammed Emin Sarıkaya, Ndong, Aabid, Chouiar, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Zukanovic, Balkovec, Hedenstad (Dk. 37 Serhat Ahmetoğlu), Efe Tatlı, Burak Bekaroğlu, Bertolacci, Erhun Aksel Öztümer, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

Sarı kart: Dk. 23 Erhun (Fatih Karagümrük)

Goller: Dk. 18 Tetteh, Dk. 24 Mustafa Eskihellaç, Dk. 40 Chouiar (Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Bertolacci, Dk. 44 Pesic (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 5. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 3-2 üstün tamamladı.

10. dakikada Fatih Karagümrüklü Bertolacci ceza sahası içinde topla buluştu ancak kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

18. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hadadi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada ev sahibi ekip 2. golü buldu. Chouiar'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Mustafa Eskihellaç, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

30. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Efe Tatlı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci'nin şutunda, savunmadan da seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

40. dakika Yeni Malatyaspor, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pası sonrası sol çaprazda topla buluşan Chouiar, savunmaya rağmen ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

44. dakikada Fatih Karagümrük maçtaki 2. golünü buldu. Balkovec'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Pesic'in kafa vuruşunda, yerden de seken top Yeni Malatyaspor filelerine gitti: 3-2.

Müsabakanın ilk yarısı 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Yeter Erdine - Spor Haberleri
Futbolcu satışlarıyla Türk futboluna damga vuran Süleyman Hurma uyardı: Yabancı kuralı bana fayda sağlar

Futbolcu satışlarıyla Türk futboluna damga vuran Süleyman Hurma uyardı: Yabancı kuralı bana fayda sağlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Demir Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Ece Üner Kylie Jenner Demet Özdemir
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Rıza Çalımbay Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 22:10:08. #1.11#