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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Gürsel AkselHakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner ÖzaralGöztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Nwobodo, Cherif Ndiaye, Soner Aydoğdu, Jahovicİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet...

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral

Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Nwobodo, Cherif Ndiaye, Soner Aydoğdu, Jahovic

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Shengelia, Diomande, Jevtovic, Sekidika, Rahmanovic, Cikalleshi

Sarı kart: Dk. 14 Yalçın Kayan (Göztepe)

Süper Lig'in 40. haftasında Göztepe-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

28. dakikada Yalçın'ın güzel pasıyla ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, kaleci Sehic'in kurtardığı meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

30. dakikada Yalçın'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerim Alıcı'nın kaleye göndermek istediği topu, kaleci Sehic kontrol etti.

Müsabakada ilk 45 dakikalık bölüm 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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