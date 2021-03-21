Futbol: Süper Lig
Stat: AntalyaHakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Mustafa SönmezFraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Podolski???????Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski,...
Stat: Antalya
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Podolski???????
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Schwechlen, Bergdich, da Costa, Omolo, Boumal, Aatıf, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 25 Novikovas), Emrah Başsan, El Kabir (Dk. 31 Oltan Karakullukçu)
Gol: Dk. 39 Aatıf (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Butko (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 41 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
4. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında topa yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.
26. dakikada sol kanattan rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Bergdich'in yerden pasında uygun pozisyonda topla buluşan El Kabir'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
39. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattaki Novikovas ile paslaştıktan sonra ceza sahası içerisinde topla buluşan Aatıf'ın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin