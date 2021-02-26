Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Futbol: Süper Lig

26.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:54
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim BozbeyGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias, Mugni, Ayite, Sandro LimaYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallece, Semih...

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias, Mugni, Ayite, Sandro Lima

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallece, Semih Kaya, Hadebe, Zeki Yavru, Ahmed Ildız, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Karim Hafez, Tetteh

Gol: Dk. 34 Tetteh (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 21 Semih Kaya (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 36 Ayite (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında Sandro Lima ön direkte kafa vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

10. dakikada Mallan'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt'in güçlükle çeldiği top savunmaya çarparak kornere gitti.

16. dakikada Mugni'nin ceza yayından yerden çektiği şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

18. dakikada Ayite, Semih Kaya'nın müdahalesi sonrası ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, bu pozisyon sonrası önce Semih'e sarı kart gösterdi. VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Ulusoy, 21. dakikada Semih'i son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

22. dakikada Soner Dikmen'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

29. dakikada Candeias'ın sağ kanattan penaltı noktasına doğru yerden çıkardığı topa Soner Dikmen vuruşunu yaptı. Topa son anda ayak koyan Chebake, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

34. dakikada 10 kişi konuk ekip öne geçti. Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza sahasına giren Tetteh, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1

40. dakikada Johansson'un ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Müge Anlı Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Mustafa Er Hakan Kutlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 17:01:25. #1.14#
title