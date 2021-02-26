Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias, Mugni, Ayite, Sandro Lima

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallece, Semih Kaya, Hadebe, Zeki Yavru, Ahmed Ildız, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Karim Hafez, Tetteh

Gol: Dk. 34 Tetteh (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 21 Semih Kaya (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 36 Ayite (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında Sandro Lima ön direkte kafa vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

10. dakikada Mallan'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt'in güçlükle çeldiği top savunmaya çarparak kornere gitti.

16. dakikada Mugni'nin ceza yayından yerden çektiği şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

18. dakikada Ayite, Semih Kaya'nın müdahalesi sonrası ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, bu pozisyon sonrası önce Semih'e sarı kart gösterdi. VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Ulusoy, 21. dakikada Semih'i son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

22. dakikada Soner Dikmen'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

29. dakikada Candeias'ın sağ kanattan penaltı noktasına doğru yerden çıkardığı topa Soner Dikmen vuruşunu yaptı. Topa son anda ayak koyan Chebake, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

34. dakikada 10 kişi konuk ekip öne geçti. Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza sahasına giren Tetteh, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1

40. dakikada Johansson'un ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar