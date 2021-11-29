Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Toplam 21 golün atıldığı ligin 14. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Müsabakaların 4'ünü ev sahibi, 2'sini ise konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşmada ise takımlar gol atmayı başaramadı.

Sonuçlar

Ligin 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor- Kasımpaşa : 0-0

Medipol Başakşehir-Altay: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: 1-0

Beşiktaş-GZT Giresunspor: 0-4

Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 3-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-2

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 4-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-0

Göztepe-Fenerbahçe: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: