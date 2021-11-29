Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.
Toplam 21 golün atıldığı ligin 14. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Müsabakaların 4'ünü ev sahibi, 2'sini ise konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşmada ise takımlar gol atmayı başaramadı.
Sonuçlar
Ligin 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Adana Demirspor- Kasımpaşa : 0-0
Medipol Başakşehir-Altay: 0-0
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: 1-0
Beşiktaş-GZT Giresunspor: 0-4
Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 3-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-2
Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 4-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-0
Göztepe-Fenerbahçe: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|14
|11
|3
|0
|29
|11
|18
|36
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|14
|7
|5
|2
|23
|13
|10
|26
|3.ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|8
|2
|4
|23
|14
|9
|26
|4.FENERBAHÇE
|14
|7
|3
|4
|20
|17
|3
|24
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|14
|7
|3
|4
|20
|22
|-2
|24
|6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|14
|7
|1
|6
|20
|16
|4
|22
|7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|6
|4
|4
|21
|18
|3
|22
|8.GALATASARAY
|14
|6
|4
|4
|19
|17
|2
|22
|9.ADANA DEMİRSPOR
|14
|5
|5
|4
|20
|18
|2
|20
|10.BEŞİKTAŞ
|14
|6
|2
|6
|21
|21
|0
|20
|11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|14
|5
|3
|6
|18
|20
|-2
|18
|12.GAZİANTEP FK
|14
|5
|3
|6
|17
|21
|-4
|18
|13.ALTAY
|14
|5
|2
|7
|18
|21
|-3
|17
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|14
|3
|7
|4
|20
|15
|5
|16
|15.GZT GİRESUNSPOR
|14
|4
|4
|6
|12
|12
|0
|16
|16.YUKATEL KAYSERİSPOR
|14
|4
|4
|6
|18
|22
|-4
|16
|17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|14
|4
|1
|9
|12
|23
|-11
|13
|18.GÖZTEPE
|14
|2
|5
|7
|13
|20
|-7
|11
|19.KASIMPAŞA
|14
|2
|4
|8
|13
|21
|-8
|10
|20.ÇAYKUR RİZESPOR
|14
|3
|1
|10
|12
|27
|-15
|10
Program
Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:
3 Aralık Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
4 Aralık Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Altay (Nef)
5 Aralık Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
6 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri