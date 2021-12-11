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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Hakan YemişkenVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Biglia, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh, Pesicİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Hedenstad, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Biglia, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh, Pesic

İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

Goller: Dk. 12 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 29 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

12. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Burak Bekaroğlu'nun ara pasında rakibinden topu kurtaran ve ceza sahasına giren Pesic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği sağladı. Hedenstad'ın kaptırdığı topu önünde bulan Cikalleshi, pasını sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bytyqi'ye verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Amar Rahmanovic ile buluşturdu. Rahmanovic'in penaltı noktası civarından çıkardığı sert şutta top ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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