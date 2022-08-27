Süper Lig'de Adana Demirspor ve İstanbulspor rakiplerini tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Adana Demirspor- HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 6. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye'in pasında topla buluşan Kevin Rodrigues'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak, müdahale etmek için yatan kaleci Serkan Kırıntılı'nın hemen önünde yerden sekerek ağlarla buluştu: 1-0

MAÇTA BAŞKA GOL OLMADI

Mücadelede başka gol olmayınca Adana ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılarak Süper Lig'deki puan durumunu 9'a yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Ümraniyespor ise 1 puanda kalarak 16'ncı sıraya geriledi.

İSTANBULSPOR DEPLASMANDA GÜLDÜ

Süper Lig'in bir diğer merakla beklenen mücadelesi ise Alanyaspor ile İstanbulspor arasında oynandı. İstanbulspor, 87'nci dakikada Abazaj'ın oyundan atılmasıyla birlikte 10 kişi kalmasına rağmen, 48'nci dakikada Ethemi'nin kaydettiği gol ile sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.